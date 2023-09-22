И исправила более 20 разных ошибок.

Китайский производитель графических процессоров MooreThreads выпустил новое обновление драйверов для своих видеокарт MTT S80 и S70, которое позволило значительно повысить производительность игр и эффективность игрового движка. Кроме того, в драйвере исправлено 20 ошибок, что повышает функциональность и стабильность работы обеих видеокарт.

Последний драйвер отличается улучшенной оптимизацией производительности, демонстрируя заметное увеличение частоты кадров на 40% при разрешении 1080p в игре Fearless Contract. Кроме того, в игре Asseto Corsa при разрешении 1080р прирост производительности составляет 10%, а в играх, использующих CryEngine версии 5.7, прирост составляет 40%. Стоит отметить, что в примечаниях к патчу MooreThreads говорится о дополнительных игровых и графических оптимизациях, помимо тех, что указаны в явном виде, однако конкретные названия не раскрываются.

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Среди исправленных проблем – множество багов, касающихся игр, потокового видео, веб-браузеров, спящего режима и т.д. Первые десять исправлений посвящены решению игровых проблем, включая устранение "некорректных рисунков" в игре Apex Legends и Eternal Tribulation.

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Помимо оптимизации производительности и исправления ошибок, в патче реализована поддержка OpenGL 3.3 в Windows 10 и оптимизирована стабильность работы ряда приложений, включая Dark Souls: Remastered, GTFO 3, Galaxy Breaker 4, SketchUp 2023 и 3D One.