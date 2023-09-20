Так он получил интересную эпизодическую роль.

Однажды миллиардер Илон Маск неожиданно появился в студии CD Projekt RED во время записи видеоигры Cyberpunk 2077, о чем подробно рассказывается в биографии, написанной журналистом Уолтером Айзексоном.

В одной из глав рассказывается, что Маск прибыл в студию, где его партнерша и мать его детей Граймс озвучивала одного из персонажей Cyberpunk 2077. В этот момент Маск вошел в студию, вооруженный огнестрельным оружием двухвековой давности, и настоял на том, чтобы получить эпизодическую роль в игре. Почувствовав серьезность ситуации, разработчики в конце концов согласились и включили в игру неигрового персонажа (NPC), очень похожего на Маска.

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Журналист Уолтер Айзексон в своем рассказе объясняет увлечение Маска игрой Cyberpunk 2077 его глубокой вовлеченностью в сферу аугментации человеческого тела благодаря его участию в компании Neuralink, занимающейся разработкой мозговых имплантатов.

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Ранее компания Neuralink, основанная Илоном Маском, начала набор добровольцев для участия в испытаниях мозговых имплантатов, предназначенных для помощи людям с параличом.