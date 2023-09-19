Этот вопрос собираются рассмотреть на ближайшем саммите.

Европейский союз сталкивается с потенциальной проблемой, которая возникнет примерно к 2030 г., когда организация может стать такой же зависимой от Китая в области поставок литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов, какой она была прежде от России в области поставок газа. Об этом говорится во внутреннем документе, подготовленном к предстоящему саммиту ЕС в Гранаде, сообщает агентство Reuters. Документ рекомендует ЕС принять решительные меры для предотвращения подобного сценария, в том числе расширить торговлю в этих секторах с Африкой или Латинской Америкой.

Документ был подготовлен председательствующей в Совете ЕС Испанией, ответственной за организацию предстоящего саммита ЕС. В нем подчеркивается, что спрос на литий-ионные аккумуляторы, топливные элементы и электролизеры в ближайшие годы возрастет в 10-30 раз в связи с поставленной ЕС целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году и поиском надежных средств хранения возобновляемой энергии. Если в настоящее время доля ЕС на рынке электролизеров составляет более 50%, то в двух других категориях продукции доминирующее положение занял Китай.

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Аналогичная ситуация складывается и в области цифровых устройств, таких как беспилотники, датчики, серверы данных, оборудование для хранения данных и сетевые технологии, отмечает Reuters. По мнению экспертов, это может помешать необходимому росту производительности труда в европейской промышленности и сфере услуг к 2030 году.