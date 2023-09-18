На PlayStation 5 релиз не планируется.

Несмотря на предыдущие сообщения о сроках выхода The Elder Scrolls VI в 2026 году, похоже, что до релиза тайтла еще не менее пяти лет. Более того, становится все более вероятным, что игра будет доступна только на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S.

Сегодня в сети появились свежие юридические документы по делу FTC против Microsoft. В них содержится краткое изложение стратегии Microsoft после приобретений с 2018 года, охватывающее все игры, выпущенные Bethesda после слияния, а также долгожданную шестую часть серии The Elder Scrolls. Согласно документу, выпуск игры на PlayStation 5 не планируется, а предполагаемое окно релиза распространяется на 2026 год или более поздний срок.

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Во время дачи показаний на слушаниях Фил Спенсер уточнил график выхода игры, подтвердив, что она не увидит свет еще как минимум пять лет, а платформы, на которых она будет доступна, еще не определены. Стоит отметить, что еще в 2022 году Microsoft сообщала, что The Elder Scrolls VI, скорее всего, не выйдет на других платформах, кроме ПК и Xbox Series X|S.

Учитывая тенденцию Microsoft приобретать издателей для пополнения линейки эксклюзивных игр для пользователей Xbox, не стоит удивляться тому, что The Elder Scrolls VI, скорее всего, будет эксклюзивной для платформ Xbox Series X|S и PC. Эксклюзивность Starfield, судя по всему, оказалась удачным ходом: игра заняла пятое место среди лучших европейских релизов года, несмотря на то, что ее можно приобрести через Xbox Game Pass.