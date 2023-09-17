Всё из-за решения AMD и NVIDIA вкладываться в серверные карты.

Компания AMD рассматривает возможность отказа от планов выпуска high-end версий своих игровых графических процессоров Radeon в пользу направления ресурсов на разработку GPU, предназначенных для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Такой стратегический сдвиг объясняется растущим спросом в секторах искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

По сообщениям TechSpot, когда AMD представит семейство графических процессоров RDNA4, возможно, в следующем году, в нем не будет предложений вроде Radeon RX 8800 или Radeon RX 8900. Таким образом, этот шаг может открыть компании путь к доминированию в производстве графических процессоров высшего уровня, предназначенных для рынка высококлассных игр. Однако он также может ограничить доступность GPU и привести к скачку цен.

реклама

Источники, на которые ссылается издание, утверждают, что грядущая линейка будет напоминать семейство графических процессоров RDNA1, самым мощным представителем которого является видеокарта RX 5700 XT. В последующих поколениях появились модели более высокого класса, такие как RX 6800, RX 6900 и RX 6950 в RDNA2, а также RX 7800 и RX 7900 в серии RDNA3.

Вместо того чтобы направлять полупроводники в свои потребительские GPU высокого класса, AMD намерена сделать приоритет на разработку графических процессоров общего назначения.

Стоит отметить, что в условиях ограниченного предложения существует опасение, что в отрасли может произойти возврат к дефициту и скачку цен на пользовательские видеокарты, которые почти исчезли с полок в конце 2020 года. В частности, геймеры могут столкнуться с увеличением расходов при сборке ПК из-за сокращения выбора и роста цен.