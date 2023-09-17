В Европе она будет стоить около $2 700.

Цены на графические процессоры GeForce RTX 4090 остаются относительно стабильными с момента выхода видеокарты на рынок в конце прошлого года. Варианты ROG STRIX, известные своим высочайшим качеством, неизменно остаются одними из самых дорогих игровых карт на рынке. Однако компания ASUS сделала интересный выбор, представив ряд новых версий этих графических процессоров, каждая из которых имеет еще более высокую цену, чем раньше.

Первоначально предлагаемая розничная цена в $1 599 для RTX 4090 кажется далеким воспоминанием, когда речь заходит о мире моделей ROG STRIX. Самый дешёвый вариант, предлагаемый в настоящее время на Newegg, стоит $1 999, и это за стандартное черное исполнение. ASUS также представила белый вариант, цена которого на $100 выше.

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Последняя новинка в линейке ASUS, получившая название EVA-02, представляет собой видеокарту, вдохновленную популярным японским аниме "Neon Genesis Evangelion".

Хотя компания Newegg стала одним из первых американских ритейлеров, предложивших эту карту для покупки, важно отметить, что она еще не доступна и начнет поставляться примерно 26 октября. Однако длительное ожидание доставки – далеко не единственная причина для беспокойства: цена также является существенным поводом для разногласий. В настоящее время карта продается за $2 299, что на $300 больше, чем цена оригинальной модели.

Эта карта использует трехвентиляторную систему охлаждения, подключается к одному 16-контактному разъему питания, а под охлаждающим устройством находится процессор RTX 4090 с 16 384 ядрами CUDA. Кроме того, карта оснащена 24Gb памяти GDDR6X и поставляется с предварительным разгоном, обеспечивающим впечатляющую частоту до 2640 МГц.