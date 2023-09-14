Возможно, оно выйдет до Нового года.

В настоящее время Valve отмечает 20-летие Steam в типичной для Valve манере: широкими скидками на свою библиотеку игр, сопровождаемыми юмором сомнительного качества. Студия поделилась увлекательной временной шкалой, наполненной интересными моментами из истории платформы. Начинается она со своеобразного разногласия по поводу первой игры от сторонних разработчиков, украсившей Steam, – Codename: Gordon. Завершает хронологию информация о самом ожидаемом релизе года от Valve – CS:GO 2.

В начале 2023 года сообщество разработчиков Counter-Strike было наполнено слухами, заявлениями инсайдеров, игроков и журналистов о том, что готовится нечто значительное. Их предположения оправдались, когда компания Valve представила Counter-Strike 2, прямое продолжение Counter-Strike: Global Offensive. Это продолжение будет бесплатным, что обеспечит преемственность для игроков и их заветной внутриигровой косметики.

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С тех пор Counter-Strike 2 находится на стадии ограниченного бета-тестирования, доступного поначалу лишь избранным игрокам CS:GO. Valve намекнула, что релиз состоится летом, но пару недель назад расширила доступ практически для всех желающих. Это событие вызвало некоторые сомнения, учитывая, что Valve использовала слово "скоро" в своем объявлении о 20-летнем юбилее Steam:

"Хотя год еще не закончился, мы представили значительное обновление клиента Steam, запустили Counter-Strike 2 в бета-версию (с последующим релизом), а Steam Deck теперь может похвастаться более чем 11 000 проверенных или воспроизводимых игр".

Трактовка слова "скоро" компанией Valve остается неясной, поскольку она может означать следующую неделю, следующий месяц или, возможно, следующий год.