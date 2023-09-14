Вряд ли даже треть из них будет выпущена на рынок.

Компания ASUS располагает обширным каталогом потенциальных GPU, относящихся к графическим процессорам Radeon. Тем не менее, вероятность того, что большинство из них когда-либо будет реализовано, невелика. В заявке, представленной в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), насчитываются 64 карты, разделенные на 8 серий. Все они относятся к двум моделям – RX 7800 XT и RX 7700 XT.

Каждая из перечисленных моделей представлена в четырех различных вариантах, обозначаемых как T (Top), A (Advanced), O (OC) и non-OC. Хотя варианты T и A иногда встречаются в предложениях ASUS для графических процессоров Radeon, они не являются обычным явлением в этих линейках. Это позволяет предположить, что ASUS регистрирует все возможные варианты в качестве меры предосторожности, возможно, на случай непредвиденных обстоятельств.

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Тем не менее, интерес вызывает тот факт, что ASUS явно собирается представить новую серию ProArt в белом цветовом решении. Исторически эта серия выпускалась исключительно в черном цвете. Такое отклонение от нормы намекает на стремление компании к поиску новых дизайнерских возможностей, что может привести к созданию двухцветной линейки, в которой каждая серия – ROG Strix, TUF Gaming, Dual, а теперь и ProArt, – будет доступна в черном и белом вариантах.

Уточним, что данный список было бы ошибочно трактовать как окончательное обязательство ASUS выпустить все 64 карты RX 7800 XT и RX 7700 XT. Скорее, речь идет об упреждающем заявлении, оставляющем возможность появления дополнительных вариантов в будущем. Однако вероятность того, что хотя бы треть из перечисленных моделей когда-либо появится на игровом рынке, остается крайне низкой.