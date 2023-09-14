Apple на такие шутки обычно никак не реагирует.

Нет ничего удивительного в том, что технология USB Type-C уже давно присутствует в мире технологий. OnePlus приняла этот стандарт еще в 2015 году, и сейчас кажется, что это уже ушедшая эпоха. В 2016 году компания также представила быструю зарядку, подтвердив свою приверженность инновациям. И наоборот, компания Apple, которую часто считают отстающей в этом вопросе, перешла на стандарт USB Type-C в своих последних моделях iPhone 15 только пару дней назад, что вызвало дерзкий ответ со стороны OnePlus.

OnePlus легкомысленно подшутила над Apple за то, что она наконец-то внедрила USB Type-C в свои iPhone. Впрочем, подобные шутки – обычное явление в технологической индустрии и не умаляют позиций OnePlus и Apple как доминирующих игроков на рынке смартфонов. Присутствие Apple на мировом рынке остается внушительным, несмотря на наличие USB Type-C. В конечном счете, перепалка по поводу внедрения USB Type-C представляется несущественной с точки зрения общей картины.

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Это не первый случай, когда Apple становится мишенью для конкурирующих компаний. Любопытно, что подобные противостояния чаще всего происходят в одном направлении. Беглое изучение статистики мировых поставок смартфонов дает ясную картину ситуации.