Всё из-за внутреннего бага AMD.

Пользователи Reddit недавно обнаружили новый баг в Starfield, когда при игре на графическом процессоре AMD Radeon не отображаются некоторые звезды.

Один из пользователей Reddit обратился к сабреддиту Starfield, чтобы сообщить о проблеме, возникающей при игре на графических процессорах AMD Radeon. Проблема довольно проста: Starfield не отображает звезды в Солнечной системе, если игрок находится на дневной стороне Луны или любого планетарного образования. По всей видимости, эта проблема характерна исключительно для видеокарт AMD: пользователи, обладающие современными чипами Radeon RX 7000 и RX 6000, испытывают идентичные проблемы.

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Суть проблемы заключается в том, что для освещения дневной стороны любого небесного тела или Луны необходим источник света. Таким источником неизменно является сама звезда. На всех графических процессорах кроме AMD звезда или солнце располагаются на видном месте в небе, отбрасывая на поверхность лучистое сияние. Однако на видеокартах AMD звезда или солнце, как правило, отсутствуют, а планета или луна освещаются сами по себе, без какого-либо видимого источника света.

Пользователи отметили, что им удалось решить проблему, просто заменив RX 7900 XT на RTX 3070 Ti или любой другой чип NVIDIA. Первое изображение – NVIDIA, второе – AMD.