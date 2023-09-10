Видеокарту можно взять за 949 евро.

Radeon RX 7900 XTX недавно достигла своей самой бюджетной ценовой отметки в Европе: в настоящее время она продается за 949 евро. Такое снижение стоимости поставило многих геймеров перед сложным выбором: теперь им приходится выбирать между топовыми моделями GeForce RTX 4070 Ti и базовыми версиями RX 7900 XTX. Эти две видеокарты часто предлагаются по схожим ценам.

В сегменте high-end видеокарт NVIDIA серии RTX 4000 цены заметно разнятся. Цена RTX 4070 Ti варьируется от 840 до 1070 евро для премиум-версий, таких как MSI SUPRIM. Цены на RX 7900 XTX аналогичны, что обусловлено статусом самого быстрого GPU AMD. Партнеры по производству плат имеют право устанавливать собственные цены, зачастую не поддающиеся общепринятой логике ценообразования. В настоящее время геймеры могут найти этот графический процессор по цене от 949 до 1450 евро, причем верхняя цифра обычно ассоциируется с заказными вариантами с жидкостным охлаждением, такими как ASRock Aqua.

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В начале этого месяца цена на графический процессор Phantom Gaming от ASRock достигла нового минимума – всего 949 евро. В случае RTX 4070 Ti, определенные модели часто превышают цену данной карты. Фактически, средняя цена этих устройств сейчас колеблется в пределах 1% от цены ASRock RX 7900 XTX.

Стоит отметить, что в Европе RX 7900 XTX дебютировала по цене 1149 евро, что означает скидку более 20%.