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Ресурс XiaomiUI, постоянно следящий за выходом новых прошивок для различных моделей смартфонов и планшетов Xiaomi, составил полный список моделей китайской компании, которые получат или не получат MIUI 15. К счастью, первых в списке больше, чем вторых.
В список моделей, которые получат MIUI 15, вошли 39 устройств Xiaomi, в том числе 16 моделей Poco и 28 моделей Redmi. Полный список представлен ниже
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Что касается некоторых моделей, таких как Redmi 10 Power, Redmi 10C, Redmi 10 for India и Mi 10S, то точной информации касательно них пока нет. Есть вероятность, что они получат MIUI 15, но только немного позже.
Полный список смартфонов, которые не получат MIUI 15:
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 10T Lite
- Mi 10i 5G
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Racing
- Redmi K30i
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Redmi K30S
- Redmi K30 Pro
- POCO F2 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Max
- Redmi Note 9S
- Redmi 10X
- Redmi 10X 5G
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9A
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9i
- Redmi 9 Power
- Redmi 9T
- Redmi 10A
- POCO M2
- POCO M2 Pro
- POCO M3
- POCO X2
- POCO X3
- POCO X3 NFC
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Lite
- Redmi A1
- Redmi A1+
- POCO C40
- POCO C50