Обновление некоторых моделей всё ещё обсуждается.

Ресурс XiaomiUI, постоянно следящий за выходом новых прошивок для различных моделей смартфонов и планшетов Xiaomi, составил полный список моделей китайской компании, которые получат или не получат MIUI 15. К счастью, первых в списке больше, чем вторых.

В список моделей, которые получат MIUI 15, вошли 39 устройств Xiaomi, в том числе 16 моделей Poco и 28 моделей Redmi. Полный список представлен ниже

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Что касается некоторых моделей, таких как Redmi 10 Power, Redmi 10C, Redmi 10 for India и Mi 10S, то точной информации касательно них пока нет. Есть вероятность, что они получат MIUI 15, но только немного позже.

Полный список смартфонов, которые не получат MIUI 15:

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T Lite

Mi 10i 5G

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Mi 10T

Mi 10T Pro

Redmi K30S

Redmi K30 Pro

POCO F2 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Max

Redmi Note 9S

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

Redmi 10A

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO X2

POCO X3

POCO X3 NFC

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Lite

Redmi A1

Redmi A1+

POCO C40

POCO C50