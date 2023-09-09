При хорошем поведении он может выйти на свободу через пять-шесть тысяч лет.

Фарук Фатих Озер, основатель и генеральный директор ныне не существующей криптовалютной биржи Thodex, получил от стамбульского суда солидный срок тюремного заключения – 11 196 лет. Обвинения, предъявленные ему, охватывают целый ряд преступлений, включая мошенничество при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег и участие в организованной преступной деятельности. Примечательно, что его брат и сестра, Серап и Гювен, также были признаны виновными и получили одинаковые сроки заключения.

Биржа Thodex, созданная в 2017 году, добилась значительных успехов в период, отмеченный стремительной инфляцией лиры. В это время многие турецкие граждане рассматривали криптовалюты как более безопасную альтернативу волатильной лире, особенно для сохранения своих сбережений. Как следствие, криптовалюта Özer получила значительное признание в турецком финансовом ландшафте. Однако в апреле 2021 года произошел крах Thodex, причем сначала Озер уверял инвесторов в сохранности их средств, а затем сбежал.

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После этих событий турецкие правоохранительные органы арестовали многочисленных сотрудников Thodex и конфисковали компьютерные системы компании. В ходе расследования выяснилось, что в апреле 2021 года компания Thodex перевела биткоины на сумму около $125 млн на хорошо известную в США криптовалютную биржу Kraken. Интерпол выпустил "красное уведомление", что привело к задержанию Озера в Албании и его последующей экстрадиции.

Точная сумма убытков, понесенных в результате краха Thodex, остается неясной, оценки существенно разнятся. В ходе судебного разбирательства прокуроры назвали сумму ущерба в 356 млн лир (эквивалент $43 млн в 2021 г.). Однако в альтернативных отчетах фигурируют цифры до $2 млрд, а в исследовании компании Chainalysis потери криптовалюты в Thodex оцениваются примерно в $2,5 млрд.

После отмены смертной казни в 2004 году в Турции длительные сроки тюремного заключения стали обычным явлением. Положительным моментом для Озера является то, что при хорошем поведении он может выйти на свободу через пять-шесть тысяч лет.