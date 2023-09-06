Вскоре ожидаются заявления других партнёров.

Компания XFX стала первым партнером AMD, выставившим на продажу свои последние предложения – видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT. Эти модели уже доступны на сайте Amazon, и потенциальные покупатели могут оформлять свои заказы.

Компания сделала доступными для приобретения модели MERC 319 и QICK 319, каждая из которых имеет свой SKU. Важно отметить, что RX 7700 XT будет распространяться исключительно через партнеров по производству плат, то есть AMD не будет напрямую заниматься продажами этих карт. Напротив, RX 7800 XT будет изначально выпущена в виде эталонной модели через официальный магазин компании.

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XFX установила цены на эти модели немного выше официальных MSRP – $499 и $449. Модель RX 7800 XT MERC 319 предлагается за $539, а RX 7700 XT QICK 319 – за $459. Стоимость последней ближе к MSRP, поскольку серия QICK компании XFX считается ее нижним уровнем, в то время как серия MERC представляет собой премиальную линейку.

XFX Speedster MERC319 RX 7800 XT 16Gb GDDR6 Gaming: $539

XFX Speedster QICK319 RX 7700 XT 12Gb GDDR6: $459

С точки зрения технических характеристик RX 7800 XT может похвастаться графическим процессором Navi 32 с целыми 60 вычислительными блоками, дополненным 16Gb памяти GDDR6. С другой стороны, RX 7700 XT имеет несколько уменьшенную конфигурацию Navi 32 с 54 вычислительными блоками и 12Gb памяти GDDR6.