На первом месте китайский realme GT5.

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu недавно выпустила обновленный рейтинг смартфонов на базе ОС Android, отражающий оценки удовлетворенности пользователей по состоянию на конец августа 2023 года. В этом рейтинге произошли заметные изменения.

Первую позицию стремительно занял недавно выпущенный Realme GT5, который произвел значительный фурор после своего выхода в Китае. Этот смартфон набрал впечатляющие 97,1% положительных отзывов, фактически сместив с первого места Samsung Galaxy S23 Ultra, который теперь занимает второе место с рейтингом 95,8%. Третье место занимает чудо-раскладушка Vivo X Fold 2, получившая 94,7% положительных отзывов.

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На четвертом и пятом местах расположились Nubia Z50 Ultra с рейтингом 93,5% и Vivo X90 Pro+ с рейтингом 93%. Стоит отметить, что ранее эти два устройства занимали вторую и третью позиции в июльском рейтинге.

Завершают десятку лидеров Samsung Galaxy S23 с 92,7%, Xiaomi 13 Pro с 91,7%, Honor X40 GT с 90,9%, Honor Magic5 Pro с 90,6% и OnePlus 11 с 90,4%. Эти рейтинги дают ценную информацию о текущих предпочтениях пользователей в динамично развивающемся мире Android-смартфонов.