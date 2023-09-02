А вместе с ней продаётся и весь комплект ПК.

Два месяца назад компания ASUS представила новую линейку компонентов и периферийных устройств ROG PC, вдохновленную любимым аниме-сериалом Neon Genesis Evangelion. Новая линейка, получившая название ROG Evangelion 2, посвящена культовым персонажам EVA-02 и Асуке, которые занимают видное место в сериале. В этом ассортименте можно найти материнскую плату, видеокарту, игровой корпус, систему охлаждения, клавиатуру и мышь, выполненные в неизменной красно-черной цветовой гамме с эмблемой Evangelion.

Главной жемчужиной ассортимента является видеокарта ROG Strix GeForce RTX 4090 OC EVA-02 Edition, выполненная на передовой архитектуре NVIDIA Ada Lovelace, оснащенная графическим процессором AD102 и 24Gb памяти GDDR6X. Эта видеокарта имеет индивидуальный кожух и заднюю панель, украшенную сложными элементами, а также ARGB-панель, имитирующую эффект синхронизации, наблюдаемый в аниме.

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Данная модель только что дебютировала на китайском рынке, ее цена составляет 17 999 юаней (около $2 480), и в настоящее время она доступна для предварительного заказа. Энтузиасты могут ожидать, что поставки карты начнутся 5 сентября.

Заслуживает отдельного упоминания и игровой корпус ROG Hyperion, также входящий в коллекцию. Он оснащен внушительным 420-мм сдвоенным радиатором, четырьмя 140-мм вентиляторами, прочным металлическим держателем GPU, удобным хранилищем компонентов, концентратором вентиляторов ARGB и возможностью быстрой зарядки мощностью 60W. Корпус отличается изысканным дизайном, который подчеркивается боковой панелью из закаленного стекла и внушительным логотипом EVA-02 на передней панели.