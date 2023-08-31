Она только-только прошло стадию предпроизводства.

До запуска Starfield в раннем доступе осталось всего несколько дней, а Bethesda уже представила дополнительные сведения о своем следующем проекте – The Elder Scrolls VI.

Всего несколько дней назад Тодд Говард заявил о стремлении студии создать в шестой основной части франшизы идеальный симулятор фэнтезийного царства. В настоящее время в беседе с испанским сайтом Vandal Пит Хайнс, глава издательского отдела Bethesda, подтвердил, что игра находится на начальной стадии разработки, успешно перейдя из предварительной фазы предпроизводства.

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Это означает, что Bethesda не стала дожидаться завершения разработки Starfield, прежде чем приступить к производству The Elder Scrolls VI. Тем не менее, эта информация не означает скорого раскрытия компанией Bethesda новых подробностей об игре. Позже Хайнс уточнил:

"Время покажет, но это будет через несколько лет. Мы направили все усилия наших творческих студий на то, чтобы эта игра [Starfield] достигла своего зенита. Конечно, есть команды, занимающиеся созданием The Elder Scrolls VI, но суть остается неизменной. Поэтому разглашение информации о The Elder Scrolls VI не входит в наши ближайшие планы. В настоящее время наше внимание приковано к Starfield, и она будет оставаться нашей главной заботой в течение длительного времени, прежде чем мы начнем думать о чем-то другом".

Кроме того, для Bethesda является нормой представлять свои игры относительно близко к их релизу. В качестве примера можно привести анонс и выход Fallout 4 в течение одного года. Хотя Starfield несколько отклоняется от нормы из-за задержки с первоначальной датой запуска, всестороннее раскрытие информации компанией Bethesda стало появляться только в последние год-полтора. Вполне резонно ожидать аналогичного подхода и в отношении The Elder Scrolls VI.