За него просят всего 2 050 долларов.

Недавно компания AMD "выставила" на аукцион свой очередной комплект, состоящий из графического ускорителя Radeon RX 7900 XTX и процессора Ryzen 7 7800X3D Starfield Limited Edition. Эта уникальная связка попала на аукционную площадку eBay.

В текущем месяце стало известно о сотрудничестве AMD и Bethesda, в рамках которого была представлена уникальная видеокарта Radeon RX 7900 XTX и процессор Ryzen 7 7800X3D, пропитанные сутью грядущей ролевой игры Starfield. Эти передовые компоненты несут в себе тематические элементы творения Bethesda, причем Radeon RX 7900 XTX занимает лидирующее положение, органично вписываясь в захватывающий мотив Starfield.

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Не имея розничной продажи, оба этих продукта изначально были подарены пользователям, а не проданы, что делает их попадание на аукцион большой удачей. На данный момент максимальная цена за эксклюзив составляет $2 050 – вполне оправданная цифра, если учесть присущую этим экземплярам редкость: по всему миру разошлось всего 500 штук. Продавец обещает, что все вырученные средства будут направлены на благотворительные цели.

Отдельно Radeon RX 7900 XTX стоит $999, а Ryzen 7 7800X3D – $449, что в совокупности составляет $1 449. Текущая ставка превышает эту сумму примерно на $500.