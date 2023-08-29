В комплекте с ней идёт игра Starfield.

В ближайшие дни, когда дебютируют варианты Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT, перед геймерами откроются новые возможности. Однако важно отметить, что эти новые предложения не ориентированы на бюджетную аудиторию. Компания AMD недвусмысленно заявила о том, что не намерена в будущем выпускать какие-либо значительные дополнения к семейству RDNA3. Презентация всех оставшихся графических процессоров состоялась на прошлой неделе, причем особое внимание было уделено модели Navi 32.

В связи с этим между моделями RX 7700 XT и RX 7600 от AMD образовался заметный разрыв, что дало повод для предположений о возможности появления GPU RX 7700/7600 XT. На самом деле, разница между Navi 32 и 33 стала настолько существенной, что стоимость RX 7700 XT может вскоре вдвое превысить стоимость RX 7600.

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К слову о последней: в магазине MicroCenter видеокарту теперь можно приобрести всего за $229. Примечательно, что первоначально эта модель была представлена в мае за $269, но с тех пор она претерпела корректировки. В то время как большинство розничных продавцов в США предлагают эту модель по цене около $260 и выше, компания MicroCenter в настоящее время проводит эксклюзивную акцию. Привлекательность данного предложения усиливается тем, что в комплект включен купон на игру Starfield стоимостью $69.

В настоящее время в ценовом диапазоне от $200 до $250 основными конкурентами RX 7600 являются графические процессоры Intel Arc, представленные моделями Arc A750/770. В то же время NVIDIA, похоже, сосредоточилась на ценовом диапазоне $300, примером чего может служить модель RTX 4060, которая осталась незатронутой корректировкой цен.