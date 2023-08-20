Видеокарта относится к поколению RDNA2.

По имеющимся данным, компания AMD планирует представить новый графический процессор RDNA2 под названием Radeon RX 6750 GRE, призванный составить прямую конкуренцию видеокарте GeForce RTX 4060 Ti.

Слухи о намерениях AMD представить Radeon RX 6750 GRE, также известную как Golden Rabbit Edition, появились из источника на сайте Bilibili. Ожидается, что новая видеокарта будет использовать архитектуру предыдущего поколения RDNA2. Примечательно, что Radeon RX 6750 GRE станет вторым вариантом серии GRE, представленным в этом году, после выпуска Radeon RX 7900 GRE.

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Производством графических процессоров RX 6750 GRE, как ожидается, будет заниматься компания Yeston. Yeston, азиатско-тихоокеанский бренд с ограниченным присутствием на рынках США и ЕС, ранее сделал RX 7900 GRE доступным для глобальных потребителей, хотя и через OEM-производителей и системных интеграторов. Аналогичный подход к распространению может быть использован и для этой новой видеокарты.

Хотя конкретные спецификации не раскрываются, сообщается, что RX 6750 GRE будет представлять собой улучшенную версию RX 6750 XT. Интересно, что RX 7900 GRE является более низкой моделью по сравнению со своими аналогами XT и XTX. Это представляет собой интригующий сценарий, в котором GRE может быть либо обновлением, либо понижением, в зависимости от маркетинговой стратегии AMD. RX 6750 XT оснащена 12Gb VRAM и имеет 40 вычислительных блоков на 192-битной шине.

С точки зрения производительности, как сообщается, RX 6750 GRE будет позиционироваться как конкурент RTX 4060 Ti в сегменте, где пока не наблюдается существенной конкуренции со стороны архитектуры RDNA3. Ожидается, что цена видеокарты будет на одном уровне с RTX 4060, MSRP которой составляет $299. Таким образом, GRE предлагает производительность видеокарты стоимостью $399 по более доступной цене.