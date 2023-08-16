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MaxSun представила две новые видеокарты RTX 4070: iCraft OC и Terminator
Первая имеет заводской разгон, вторая – нет.

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Производители видеокарт проявляют повышенный интерес к GPU AD104. Одним из заметных участников этой тенденции является компания MaxSun, которая недавно анонсировала свежую линейку графических процессоров RTX 4070, представленную двумя отличительными вариантами: серией iCraft OC, узнаваемой по фиолетовому оттенку, и серией Terminator, выполненной в полностью белом цвете.

Обе серии построены на базе модели GeForce RTX 4070, но ориентированы на разные сегменты игрового сообщества. Венец предложения – серия iCraft – демонстрирует конфигурацию, предварительно настроенную на заводе, с тактовой частотой, составляющей впечатляющие 2535 МГц. Эта модель комплектуется системой охлаждения из трех вентиляторов и занимает внушительные 2,5 слота, а ее длина достигает 320 мм. Обращает на себя внимание наличие двух 8-контактных разъемов питания – это сделано специально, чтобы расширить возможности ручного разгона.

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RTX 4070 iCraft в значительной степени опирается на свою предшественницу – вариант Ti, который был выпущен в предыдущей итерации. Этот выпуск сопровождается эксклюзивной версией EHP (Enchantment Heart Princess) Edition, которая отличается белой цветовой гаммой и повышенными тактовыми частотами, достигающими 2685 МГц.

RTX 4070 Terminator ориентирована на геймеров, для которых приоритетом является бюджет. Эта версия характеризуется двухвентиляторной конструкцией с двумя слотами и лишена возможности заводского разгона. Питание осуществляется через один 8-контактный разъем. Примечательно, что появление RTX 4070 Terminator знаменует собой первый выход компании MaxSun в серии Terminator в рамках более широкого модельного ряда RTX 4000.

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