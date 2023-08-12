Купить его можно будет уже 14 августа.

Лу Вэйбин, президент Xiaomi Group и генеральный директор, курирующий брендом Redmi, продолжает готовить почву для предстоящего запуска нового инновационного смартфона Redmi K60 Extreme Edition.

В качестве нового анонса он представил официальное изображение устройства, которое подтверждает, что Redmi K60 Extreme Edition оснащен всего парой датчиков в системе основной камеры, один из которых представляет собой мощный 50-Мп модуль.

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Redmi K60 Extreme Edition демонстрирует впечатляющие результаты в общепризнанном тестовом приложении AnTuTu, набрав 1,77 млн. баллов. Это достижение можно объяснить использованием системы на кристалле MediaTek Dimensity 9200+ и мощного программного обеспечения Furious Engine 2.0. Последнее позволяет повысить эффективность работы смартфона в различных сценариях, включая игры, воспроизведение видео и т.д.

Грядущий смартфон будет демонстрировать широкоформатный экран, гармонично сочетающийся с достойной частотой обновления в 144 Гц. В дополнение к этому в смартфон будут интегрированы 24Gb оперативной памяти и 1Tb флэш-памяти.

Торжественное представление устройства неуклонно приближается и состоится 14 августа.