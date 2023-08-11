Его, как и многих других, выдала странная походка.

Случаи выявления незаконной деятельности, связанной с контрабандой компьютерного оборудования на территории Китая, стали уже привычной частью жизни. Вчера стало известно об еще одном довольно нестандартном начинании в сфере контрабанды ПК.

По сообщению MyDrivers, таможенники китайского порта Гунбэй успешно пресекли попытку контрабанды, конфисковав при этом 420 модулей памяти. Согласно сообщению, человек был задержан на "канале недекларирования", в первую очередь из-за ног "неправильной формы", украшенных выступами, которые вызвали подозрение у бдительных сотрудников. При тщательном исследовании выяснилось, что модули памяти были незаметно закреплены на бедрах и икрах человека.

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Хотя точные характеристики модулей памяти в отчете не раскрываются, по изображенным на фото планкам памяти можно предположить, что это либо старые модули DDR2/DDR3 (отсюда и характерный фиолетовый цвет), либо, возможно, серверные модули.

Контрабанда в Китае имеет серьезные юридические последствия, и в последнее время наблюдается рост числа подобных инцидентов. Первопричиной таких действий является различие в региональной налоговой политике, которая иногда приводит к существенному 13%-ному налогу на добавленную стоимость (НДС). Стремясь сократить издержки и получить максимальную прибыль, частные лица, часто поддерживаемые крупными дистрибьюторами, прибегают к таким незаконным стратегиям, но в итоге сталкиваются с юридическими последствиями.