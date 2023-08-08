Обе модели сейчас можно купить за одинаковую стоимость – $999.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4080 снова доступен для приобретения по цене ниже $1 000, что соответствует предложенной производителем розничной цене (MSRP) AMD RX 7900 XTX.

В настоящее время американский ритейлер B&H предлагает видеокарту RTX 4080 по привлекательной цене в $999 в варианте Trinity OC. Это предложение особенно привлекательно, так как оно представляет собой скидку в $200 от официальной MSRP в $1 199, что означает снижение стоимости почти на 17%.

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Модель ZOTAC Trinity OC, являющаяся одним из премиальных вариантов GeForce RTX 4080, может похвастаться впечатляющим 3,2-слотовым кулером, оснащенным тройным вентилятором. Кроме того, она отличается игровой эстетикой, такой как SPECTRA 2.0 RGB Lighting, удлиненной задней панелью и заводским разгоном до 2520 МГц (прирост на 15 МГц по сравнению со стандартной частотой). Питание карты осуществляется через один 16-контактный разъем с потребляемой мощностью до 320W. Графический процессор содержит 9728 ядер CUDA и использует 16Gb памяти GDDR6X с 256-битной шиной.

По производительности графические процессоры RTX 4080 и RX 7900 XTX показывают сопоставимые результаты. Если в растеризации лидирует AMD, то в трассировке лучей NVIDIA превосходит конкурента благодаря поддержке DLSS3. Графический процессор Radeon может похвастаться большим объемом VRAM – 24Gb, что соответствует флагманской модели RTX 4090. Однако при этом он потребляет больше энергии по сравнению с RTX 4080, что подчеркивает эффективность графических процессоров Ada.

Стоит отметить, что нынешняя скидка на RTX 4080 – не первый случай, поскольку ранее вариант MSI Ventus 3X на базе RTX 4080 достигал аналогично низких цен на розничном рынке США.