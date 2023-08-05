Разработка Navi 41 и 42 пока что прекращена.

Грядущие графические процессоры Blackwell от NVIDIA, возможно, получат относительно спокойное развитие на рынке энтузиастов. Как сообщает Kepler_L2, надежный инсайдер из Twitter, графические процессоры следующего поколения AMD RDNA4 вряд ли будут относиться к классу high-end, оставляя GeForce RTX 5090 и 5080 достаточно места для доминирования в прибыльном сегменте верхнего уровня. Ожидается, что серия Radeon RX 8000 будет состоять из более бюджетных и средне-бюджетных моделей, напоминающих Radeon RX 5000.

По последним данным All_The_Watts, в разработке RDNA4 уцелели только Navi 43 и 44, то есть от Navi 41 и 42 пришлось отказаться. Таким образом, перспективы появления преемников Navi 31 и 32, известных также как карты серий Radeon RX 7900 и 7800, представляются неопределенными.

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Причины такого решения пока неясны. Можно предположить, что на этот шаг AMD повлияла необходимость улучшить свою графическую архитектуру и лучше конкурировать с предложениями NVIDIA GeForce, особенно после неудовлетворительной производительности и промахов с целями RDNA3. Как и в случае с RDNA1, они могут начать с бюджетных монолитных GPU с небольшими корпусами.

Официально AMD заявляет о еще более мощных продуктах на базе следующего поколения графических процессоров RDNA4. Однако опыт прошлых лет показывает, что маркетинговые и инженерные команды в компании часто действуют независимо друг от друга.