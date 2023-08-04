Стоимость продуктов превышала $5 тыс.

Таможенные службы Китая в очередной раз продемонстрировали свое мастерство, пресекая попытку контрабанды. Инцидент произошел на мосту Гонконг-Чжухай-Макао, а именно в порту Гунбэй, который служит основным иммиграционным и таможенным пунктом пропуска.

Согласно официальному сообщению таможенной службы, подозреваемые были пойманы с поличным, когда их автомобиль, груженный тысячами комплектующих для ПК, проходил обычную проверку. Подозрения возникли, когда сканирующая машина обнаружила неровности под капотом автомобиля. При тщательном физическом осмотре выяснилось, что днище автомобиля было подделано, и в нем образовался потайной отсек, в котором были спрятаны контрабандные комплектующие для ПК. При вскрытии потайного отсека было обнаружено 837 процессоров, 900 комплектов памяти и 10 твердотельных накопителей. Все изъятые предметы были оперативно переданы в отдел по борьбе с контрабандой таможни для надлежащей утилизации.

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Среди процессоров, участвовавших в контрабанде, были преимущественно чипы Intel 12-го и 13-го поколения, а среди комплектов памяти – модули Corsair DDR5 и DDR4. Точная марка SSD-накопителей не раскрывается, но можно с уверенностью сказать, что все товары имеют значительную стоимость, исчисляемую тысячами долларов. Важно отметить, что это не единичный случай, поскольку подобные попытки уже были зафиксированы ранее, и все они касались высококлассного компьютерного оборудования и новейших технических устройств.