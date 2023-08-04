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Colorful показала компактную RTX 4060 Smart Mini с одним вентилятором
Точная стоимость пока неизвестна.

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Ранее компания Colorful уже сообщала о своих планах представить в июне более компактный вариант видеокарты RTX 4060, оснащенный одним вентилятором. Теперь же они официально представили данный графический процессор, раскрыв его полные спецификации и предоставив дополнительные фотографии.

RTX 4060 Smart Mini создан как компаньон RTX 4060 Ti iGame Mini, дебют которого состоялся в предыдущем месяце. В отличие от high-end серии iGame, модель "Smart Mini" лишена RGB-подсветки и имеет простую систему охлаждения. Основной целью разработки RTX 4060 Smart Mini является создание экономичного решения в форм-факторе Mini-ITX.

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Благодаря впечатляющим 3072 ядрам CUDA, 8Gb памяти GDDR6 на 128-битной шине и энергопотреблению 115W этот компактный GPU гарантирует достойную производительность. Он также оснащен тремя разъемами для подключения мониторов (3x DP, 1x HDMI). Под двухслотовым толстым радиатором находятся шесть тепловых трубок, а вентилятор имеет ширину не менее 9 см.

На данный момент карта еще не поступила в официальную продажу через розничные каналы в Китае, поэтому точная цена не уточняется.

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