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RTX 4090 оказалась в четыре раза популярнее по данным Steam, чем RX 7900 XTX
Карту используют примерно 0,72% геймеров.

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Последнее исследование аппаратного обеспечения Steam показало, что флагманская модель NVIDIA RTX 4090 завоевала значительную популярность, опередив RX 7900 XTX от AMD. Среди пользователей Steam доля графических процессоров NVIDIA составляет 74,69%, доля AMD – 15,93%, а доля Intel – 9,02%. В пятерку наиболее предпочитаемых GPU входит GeForce GTX 1650 с 5,3%, за ним следуют RTX 3060 с 4,88%, GTX 1060 с 4,6%, RTX 2060 с 4,10% и RTX 3060 Laptop GPU с 3,76%.

В сегменте высшего класса NVIDIA GeForce RTX 4090 занимает достойную долю в 0,72%, опережая свою предшественницу RTX 3090, которая имеет 0,66%. Доля RTX 4080 составляет 0,47% по сравнению с RTX 3080 и RTX 3080 Ti (2,46% и 0,85% соответственно). Аналогичным образом, совокупная доля серии RTX 4070 составляет 1,23% по сравнению с серией RTX 3070, у которой данный показатель составляет 2,52%.

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Примечательно, что GeForce RTX 4090 почти в четыре раза более популярна, чем Radeon RX 7900 XTX, несмотря на то, что оба GPU были выпущены с разницей в несколько месяцев. RTX 4090, цена которой составляет $1 599 (MSRP), превосходит RX 7900 XTX, MSRP которой составляет всего $999. В глазах многих геймеров RTX 4090 затмевает RTX 4080 и RX 7900 XTX благодаря своей исключительной мощности.

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