Основная камера снимает в 108-Мп.

Компания Fossibot недавно представила свой новейший смартфон Fossibot F102, оснащенный такими передовыми технологиями, как кемпинговый фонарь мощностью 3W и аккумулятор большой емкости.

Основная камера имеет впечатляющее разрешение в 108 мегапикселей, а камера ночного видения оснащена 20-мегапиксельным сенсором Sony IMX350, обеспечивающим хорошие фото даже в условиях недостаточной освещенности. Примечательно, что камера способна делать снимки на расстоянии до 45м в темных помещениях. Фронтальная камера оснащена 32-Мп сенсором Sony IMX616, а также 5-Мп макрокамерой для съемки крупным планом.

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"Под капотом" Fossibot F102 находится восьмиядерная однокристальная система Mediatek Helio G99 и впечатляющие 20Gb оперативной памяти (8Gb физической, 12Gb виртуальной), работающие под управлением операционной системы Android 13. Объем внутренней памяти составляет внушительные 256Gb, а расширить ее можно с помощью карт памяти объемом до 2Tb.

Смартфон оснащен 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением 2408x1080 пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц для плавного отображения картинки. Что действительно примечательно, так это аккумулятор емкостью 16 500 мАч, позволяющий телефону работать в режиме ожидания в течение 50 дней. Когда приходит время подзарядки, быстрое зарядное устройство мощностью 33W позволяет восполнить заряд батареи до 90% в течение 3 часов и полностью зарядить ее всего за 4 часа.

Учитывая все эти характеристики, цена Fossibot F102 составляет всего $170.