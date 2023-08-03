И стала единственной видеокартой RDNA3, которая там присутствует.

Radeon RX 7900 XTX недавно стала первой видеокартой на базе новейшей графической архитектуры RDNA3, принявшей участие в опросе пользователей Steam, проводимом компанией Valve, спустя почти девять месяцев после своего анонса.

Несмотря на это достижение, доля видеокарт AMD среди геймеров Steam относительно невелика – всего 8,68%. Однако необходимо учитывать некоторые факторы, которые могут влиять на этот процент. В расчет не включены интегрированные графические процессоры, устройства вроде Steam Deck, а также APU от AMD. Кроме того, значительные 10,69% всех графических процессоров, включая как дискретные, так и интегрированные варианты, попадают в неопределенную категорию "Прочие". В эту группу входят неопознанные видеокарты и iGPU.

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NVIDIA на данный момент занимает значительную долю в 75% зарегистрированных в Steam видеокарт, а на оставшийся сегмент претендуют интегрированные GPU от Intel и AMD.

Признавая присущие опросу Steam недостатки, включая добровольность участия и возможность неправильного определения аппаратного обеспечения, он остается ценным источником информации для понимания аппаратных предпочтений геймеров. К сожалению, для AMD полученные данные пока что не внушают оптимизма.