Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
RX 7900 XTX попала в статистику Steam только спустя 9 месяцев после своего анонса
И стала единственной видеокартой RDNA3, которая там присутствует.

реклама

Radeon RX 7900 XTX недавно стала первой видеокартой на базе новейшей графической архитектуры RDNA3, принявшей участие в опросе пользователей Steam, проводимом компанией Valve, спустя почти девять месяцев после своего анонса.

Несмотря на это достижение, доля видеокарт AMD среди геймеров Steam относительно невелика – всего 8,68%. Однако необходимо учитывать некоторые факторы, которые могут влиять на этот процент. В расчет не включены интегрированные графические процессоры, устройства вроде Steam Deck, а также APU от AMD. Кроме того, значительные 10,69% всех графических процессоров, включая как дискретные, так и интегрированные варианты, попадают в неопределенную категорию "Прочие". В эту группу входят неопознанные видеокарты и iGPU.

реклама

NVIDIA на данный момент занимает значительную долю в 75% зарегистрированных в Steam видеокарт, а на оставшийся сегмент претендуют интегрированные GPU от Intel и AMD.

Признавая присущие опросу Steam недостатки, включая добровольность участия и возможность неправильного определения аппаратного обеспечения, он остается ценным источником информации для понимания аппаратных предпочтений геймеров. К сожалению, для AMD полученные данные пока что не внушают оптимизма.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #игры #steam #rdna3 #rx 7900 xtx #rx 7900
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новая видеокарта RX 7500 будет стоить всего 220 и предложит 8Gb памяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
26
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
11
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
21
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
12
Военный мятеж в республике Нигер может привести к серьёзному конфликту на континенте
6
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
5
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
Китай ограничил экспорт деталей для беспилотников, которые могли использоваться Россией
1
Пригожин переименовал ЧВК Вагнер в группу Вагнер
1
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
4
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Здание комплекса «Москва-Сити» снова пострадало в результате попадания БПЛА
2
Санкции США заметно подорвали импорт чипов в Китай в прошлом полугодии
5
Китай вводит запрет на экспорт оборудования для БПЛА
+
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
9
В Нигере началась эвакуация французских граждан
5
На Омском заводе транспортного машиностроения освоили штатное усовершенствование брони Т-80БВМ
5
Польша размещает на границе с Белоруссией снайперов
1
В Кремле обеспокоены свержением прозападного президента Нигера
2
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
+

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
15
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
500
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
12
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
24
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
35
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
27
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
+
Преимущества системы минирования «Земледелие» и использование её на СВО
+
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
4
Почему активизация боев на Украине может привести как к прекращению, так и к эскалации конфликта
2

Сейчас обсуждают

VRoman
03:26
Просто домохозяйки этого не знают. При покупке машины они смотрят на рекламный буклетик и планируют дальность своей поездки без учёта температуры. Эти циферки дальности надо делить на 2, тогда не буд...
Батареи в электромобилях разряжаются быстрее при низких температурах
VRoman
03:22
А что делать в Техасе, где официальная скорость междугородок 137 км/ч? Ну и со среднестатистическим превышением 150... Всем электричкам ехать 50 км/ч и ждать когда тебя снесёт дальнобойщик?
Батареи в электромобилях разряжаются быстрее при низких температурах
VRoman
03:13
Хуанг заявлял при выходе 1000й линейки, Обещал что с того времени настольные и мобильные чипы будут равны. И даже без этого просто было бы ЛОГИЧНО если все 4080 имели одинаковую основу. А так, бессмы...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
LastAtlant
03:08
А потом решил хозяин дома полочку повесить, просверлить пару отверстий, а утроил барбекю
WSJ: Западный санкционный удар по российской экономике не оправдался
Vitaly Antonov
03:04
Это как после машины с автоматом пересесть на механику и жаловаться, что она не едет. Потратьте время и разберитесь как всё работает. Если самим не получается - попросите специалиста, чтобы вас научил...
Россияне массово мигрируют на пиратские версии Windows — уход Microsoft не привел к победе Linux
VRoman
02:56
До чего же у тебя дырявая память, товарищ тыквенный эксперт. Вернёмся к 1000й линейки, когда настольные и мобильные чипы стали равны, а мобильная 1070 имела даже больше ядер, чем настольная. В то вре...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
syberroma
02:46
Конечно же берём!
Вышло первое сюжетное дополнение для Atomic Heart под названием Инстинкт Истребления
eai
02:18
Технологией и оборудованием - нет конечно, но клепать по заказам - почему бы и нет.
В Китае появилось оборудование, позволяющее выпускать 28-нм чипы независимо от зарубежных поставок
32Влад32
02:18
Причина ВСЕХ неудач Украины в том, что украинцы слишком много о себе возомнили.
Украинский военнослужащий "Булат" рассказал причину неудачи контрнаступления в интервью Reuters
32Влад32
02:15
Все таки если бы Зеля был украинцем, наверное пожалел бы нацию.
Депутат Рады Дубинский допустил тотальную мобилизацию на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем