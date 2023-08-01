С 1989 года он не прошел и 20 000 км.

Легендарный суперкар Ferrari F40, выпущенный ограниченной серией примерно в 1 300 автомобилей, был недавно выставлен на продажу по ошеломляющей цене в 2,6 млн долларов.

Эта модель имеет особое значение, поскольку она является последним флагманским творением, выпущенным в Маранелло, и ее разработка была лично санкционирована самим Энцо Феррари. Знаменитый итальянский визионер, предприниматель и гонщик, основавший культовую автомобильную марку Ferrari, как известно, скончался в 1988 году.

реклама

Примечательно, что за 34 года данный автомобиль, выпущенный в 1989 году, прошел всего менее 20 000 км. По данным экспертов, изначально модель Ferrari F40 задумывалась как гоночный автомобиль, призванный соперничать с Porsche 959 на треке, но в итоге Ferrari F40 превратился в грозный суперкар, пригодный как для специализированных трасс, так и для дорог общего пользования.

Вариант Ferrari F40 оснащен впечатляющим 2,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим мощность в 478 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет менее 4,7 секунды.