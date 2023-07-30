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Arc A770 смогла обогнать новую видеокарту NVIDIA RTX 4060 во всех разрешениях в Ratchet and Clank
RTX 4060 Ti с тем же объемом обгоняет обе карты.

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GeForce RTX 4060 от NVIDIA подверглась серьезной критике из-за неутешительного прироста производительности по сравнению с предыдущими поколениями и скромного объема памяти в 8Gb. Несмотря на ту же цену, что и RTX 3060, карте удалось достичь лишь 4%-го прироста скорости, о чем свидетельствует официальная мощность в 115W TBP. Недостаточная производительность GPU проявляется и в последней игре Sony Ratchet and Clank, где видеокарта демонстрирует довольно низкие показатели кадров.

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В отличие от RTX 4060, Intel Arc A770 16Gb превосходит конкурента по скорости в различных разрешениях, во многом благодаря большему буферу VRAM. К этому следует добавить, что GeForce RTX 3060 12Gb также опережает RTX 4060 во всех разрешениях в одной и той же игре. Интересно, что RTX 4060 Ti, еще одна карта с 8Gb памяти, оказывается заметно быстрее и RTX 4060, и Arc A770.

Такая ситуация, по-видимому, объясняется узкой шиной памяти и недостаточной пропускной способностью VRAM. 128-битная шина RTX 4060 и ограниченный объем кэш-памяти L2 в 24Mb могут быть основными факторами провала карты, особенно если учесть, что игра требует значительного объема памяти, что делает такой результат вполне ожидаемым.

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