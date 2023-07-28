Карта будет конкурировать с RTX 4070.

Компания AMD официально представила графический процессор Radeon RX 7900 GRE 16Gb – эксклюзивную видеокарту поколения RDNA3, доступную для приобретения по цене в $649.

Представленная на выставке ChinaJoy 2023, AMD Radeon RX 7900 GRE, также известная как Golden Rabbit Edition, является передовым графическим процессором RDNA3, призванным составить конкуренцию RTX 4070 от NVIDIA. Партнеры AMD, такие как PowerColor, Sapphire и XFX, продемонстрировали на мероприятии свои собственные разработки.

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Что касается технических характеристик, то видеокарта Radeon RX 7900 GRE оснащена немного уменьшенным графическим процессором Navi 31 с 80 вычислительными блоками RDNA3 или 5120 потоковыми процессорами. Такая конфигурация является незначительным снижением по сравнению с моделью RX 7900 XT, которая имеет 84 вычислительных блока (5376 потоковых процессоров). Конфигурация памяти уменьшена до 256-разрядной шины и составляет 16Gb.

Эталонный дизайн видеокарты RX 7900 GRE 16Gb имеет такое же решение охлаждения, как и Radeon RX 7900 XT, с двухслотовой и трехвентиляторной конфигурацией. Небольшие изменения были внесены в печатную плату для размещения 8 микросхем GDDR6, тогда как в RX 7900 XT их 10. Питание осуществляется через двойной 8-контактный разъем.

RX 7900 GRE будет доступна за 5299 юаней ($740) в Китае и $649 в Северной Америке. По цене в $649 карта составляет серьезную конкуренцию RTX 4070, которая продается за $599, хотя цены на партнерские варианты могут доходить до $650.