И занять 75% рынка ИИ-продуктов.

Компания NVIDIA, находящаяся в авангарде ажиотажного спроса на ИИ, достигла невероятного рубежа, оценив свою продукцию в триллион долларов, а перспективы ее развития выглядят еще более радужными. Эксперты прогнозируют значительный рост доходов от продаж на основе ИИ в ближайшие годы.

Виджай Ракеш (Vijay Rakesh), аналитик Mizuho Financial Group, ожидает существенного повышения целевой цены акций NVIDIA на 20%, до $530. Такое повышение по сравнению с предыдущим уровнем в $400 объясняется, прежде всего, ростом спроса на продукты NVIDIA для искусственного интеллекта. Ракеш также подчеркивает, что доминирование NVIDIA в индустрии искусственного интеллекта будет еще больше укрепляться, что в перспективе может привести к ошеломляющему доходу в $300 млрд только от продаж, ориентированных на ИИ.

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NVIDIA, безусловно, занимает лидирующие позиции на рынке ИИ по сравнению со своими конкурентами. К 2027 году компания намерена занять внушительную долю в 75% рынка ИИ-серверов. Виджай Ракеш добавляет свои соображения к обсуждению:

"Бизнес NVIDIA по производству графических процессоров достиг небывалых высот после того, как компания полностью приняла тренд ИИ. Распространение генеративных моделей вроде ChatGPT вызвало огромный спрос на передовые графические процессоры NVIDIA, такие как A100 и H100. Масштабы спроса превысили текущие возможности компании, что побудило ее к партнерству с такими производственными компаниями, как TSMC".