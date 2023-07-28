Вероятно, новая карта получит не 24Gb памяти, а существенно больше.

Похоже, что геймерам, ожидавшим появления видеокарты RTX 4090 Ti, придется довольствоваться графическим процессором RTX 4090 в качестве флагмана этого поколения. По данным Kopite7kimi, планы NVIDIA по выпуску обновленного флагмана под названием RTX 4090 Ti, были отменены.

Слух о выпуске RTX 4090 Ti появился в сентябре 2022 года, когда исполнился год с момента анонса RTX 4090. В прошлом компания NVIDIA представляла обновления среднего поколения с моделями "Ti", обеспечивая повышение производительности для усиления конкуренции с конкурирующими предложениями AMD. Однако, похоже, эта стратегия изменилась в отношении поколения Ada Lovelace.

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Одна из основных причин такого решения, вероятно, кроется в отсутствии прямой конкуренции. RX 7900 XTX от AMD, хотя и является грозной картой, конкурирует напрямую только с RTX 4080, что позволяет NVIDIA сохранять доминирующее положение на рынке. Поэтому инвестирование ресурсов в еще один GPU может не иметь экономического смысла.

Еще одним фактором, влияющим на принятие соответствующего решения, является текущий спад продаж видеокарт и компонентов для ПК. Если RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti оказались коммерчески успешными благодаря высокому спросу, то RTX 3090 Ti показала себя не лучшим образом. Такая ситуация может свидетельствовать о том, что на полках магазинов скопились излишки запасов, что не позволяет надеяться на обновление серии RTX 4000 в середине цикла.

В качестве интересного бонуса Kopite7kimi упомянул, что многочисленные отраслевые источники подтвердили, что грядущий флагман NVIDIA, предварительно названный RTX 5090, будет оснащен 512-разрядным интерфейсом памяти. Если эта информация подтвердится, то это будет первый случай использования 512-битной шины со времен GTX 280 и GTX 285 в 2008-2009 годах.