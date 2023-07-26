В Германии за неё просят 2 500 евро.

Компания Gigabyte представила Aorus RTX 4090 Gaming Box – инновационный внешний графический процессор, представляющий флагманскую серию Ada Lovelace от NVIDIA. В соответствии с названием, эта мощная видеокарта оснащена технологией водяного охлаждения, что обещает исключительную производительность в играх. Однако её потенциал может быть существенно снижен из-за использования интерфейса Thunderbolt 3.

Водяное охлаждение RTX 4090 Waterforce осуществляется с помощью встроенного 240-мм радиатора и двух 120-мм вентиляторов. Возможности подключения включают три интерфейса Display Port 1.4a, порт HDMI 2.1a, а также два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, Thunderbolt 3 и Ethernet. Кроме того, на передней панели расположен дополнительный разъем USB 3.2 Gen 1 Type-C.

реклама

Для подключения к ПК в качестве интерфейса используется порт Thunderbolt 3, но здесь возникает ограничение: стандарт Thunderbolt 3 работает со скоростью не более 5 ГБ/с, что значительно медленнее, чем 32 ГБ/с, обеспечиваемые PCIe 4.0 x16. Как показали результаты бенчмарков, проведенных ютубером Jarrod'sTech, производительность RTX 4090 из-за этого ограничения едва ли не в два раза ниже, чем у обычной настольной системы.

Желающие приобрести это передовое решение должны быть готовы к тому, что Gaming Box уже доступен на немецком рынке по стартовой цене 2 500 евро.