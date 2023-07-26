Вероятно, компания собирается инвестировать в полупроводниковые заводы.

Intel планирует повысить цены на весь существующий модельный ряд процессоров, что коснется Alder Lake (Core 12-го поколения), текущих Raptor Lake (Core 13-го поколения) и грядущих Raptor Lake Refresh (Core 14-го поколения). Как сообщается, впервые эта информация появилась на форуме Pockerclock, а затем была подтверждена PCGamesHardware в результате общения с двумя немецкими поставщиками. Подтверждение пришло в письме, разосланном Intel своим партнерам, что говорит о том, что это не просто спекуляция, а реальная проработка плана действий.

Повышение цен распространяется и на еще не вышедшие процессоры Raptor Lake Refresh, что позволяет предположить, что цены могут быть скорректированы относительно их предшественников. Кроме того, грядущие процессоры Meteor Lake также будут подвержены повышению цен, хотя конкретные детали, касающиеся масштабов повышения, пока не раскрываются.

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Точные данные о пересмотре цен на чипы и дата вступления изменений в силу остаются неясными. Основным мотивом такого шага со стороны Intel, по-видимому, является стратегическое стремление увеличить доходы и рентабельность, что, вероятно, связано с желанием инвестировать в дополнительные полупроводниковые заводы.