Карта показала на 2,5% большую производительность, чем предыдущий зафиксированный результат.

Компания ASUS в очередной раз доказала свое превосходство в мире игр, выпустив продвинутую видеокарту GeForce RTX 4090 ROG MATRIX. Достигнув новых рубежей и заняв первое место в 3DMark Fire Strike, этот графический процессор продолжает впечатлять как энтузиастов, так и простых геймеров.

Известный оверклокер Аллен Мэтью, также известный как SPLAVE, продемонстрировал огромную мощность ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX.

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Недавно графический процессор установил новый мировой рекорд, превзойдя предыдущий с внушительным отрывом. Во время рекордного разгона ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX поддерживала тактовую частоту до 3885 МГц. Температура графического процессора находилась на уровне -34,6°C.

В качестве системного блока использовалась материнская плата ASRock Z690 Aqua OC, оснащенная памятью DDR5-6446. Процессор Intel Core i9-13900KF был разогнан до впечатляющих 7554 МГц при том же охлаждении жидким азотом.

Общая оценка производительности в 3DMark Fire Strike Extreme составила 56 489 баллов. Это на 2,5% больше, чем предыдущий рекорд, принадлежавший оверклокеру CENS, который использовал Colorful RTX 4090 iGame LAB.