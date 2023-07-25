Пока что такая цель кажется недостижимой.

Острая борьба за превосходство в области ИИ в самом разгаре, и компании, производящие программное и аппаратное обеспечение, стремятся превзойти друг друга. NVIDIA и OpenAI, похоже, объединяют усилия для разработки революционной модели ИИ, которая превзойдет всё, что было представлено до этого, потенциально объединив миллионы графических процессоров.

На данный момент NVIDIA и OpenAI сотрудничают в разработке ChatGPT, причем в последнем варианте GPT-4 задействованы тысячи графических процессоров ИИ от NVIDIA. OpenAI уже получила от производителя чипов около 20 000 этих современных графических процессоров, и ожидается, что в ближайшие месяцы их число возрастет.

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По словам Ван Сяочуаня, предпринимателя и основателя китайской поисковой системы Sogou, OpenAI уже занимается разработкой существенно более совершенной модели вычислений с использованием искусственного интеллекта, в которой применяются очень сложные методы обучения. По слухам, к этой модели будет подключено около 10 млн графических процессоров NVIDIA.

Масштаб в 10 млн графических процессоров ИИ для будущих языковых моделей в OpenAI поистине астрономический. Однако с учетом того, что производственные мощности NVIDIA в настоящее время ограничены миллионом графических процессоров для искусственного интеллекта, реализация этой грандиозной идеи займет десятилетие. Тем не менее, на горизонте появилась надежда, поскольку NVIDIA сотрудничает с TSMC для увеличения поставок и потенциального экспоненциального роста производства.