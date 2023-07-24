Стоимость осталась неизвестной.

Долгожданная видеокарта AMD Radeon RX 7900 GRE с 16Gb памяти и модифицированным графическим процессором Navi 31 наконец-то "представлена".

Видеокарта Radeon RX 7900 GRE 16Gb в исполнении Sapphire, изображения которой были опубликованы пользователем @wxnod, демонстрирует впечатляющий дизайн кулера с тремя вентиляторами и тремя слотами. Этот вариант, выполненный в знакомой эстетике Nitro, характерной для других карт серии Radeon RX 7900 (XT и XTX), оснащен специальной задней панелью, а также двумя выходами HDMI и двумя DP. Для питания карты используются два 8-контактных разъема, дополненные переключателем BIOS, разъемом ARGB и разъемом Fan-In.

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Подтверждение объема памяти в 16Gb четко указано на упаковке, а наличие китайских этикеток говорит о возможном выпуске только в Китае. Впрочем, до сих пор не исключено, что речь идет о глобальной розничной продаже.

Что касается технических характеристик, то, по данным утечки, видеокарта Radeon RX 7900 GRE будет иметь 84 вычислительных блока RDNA 3, что роднит ее с Radeon RX 7900 XT по конфигурации ядер. Конфигурация памяти будет уменьшена до 256-разрядной шины. Кэш-память Infinity Cache также будет уменьшена до 64Mb.