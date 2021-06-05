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Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)

Это ответ на статью "Manjaro - альтернатива Windows 10". В одном из ответов опубликованных на данную публикацию, ничего не рассказано о истории Linux, предлагаю разобраться в истории и понять, почему с Linux связывать свое будущее не стоит и Windows 10 - единственная операционная система на сегодняшний день, не считая MacOS.
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Речь пойдет об истории, поскольку это ярчайший пример, чем можно заниматься 15 лет и до какого состояния можно довести нормальный продукт, если очень постараться. В далекие времена конечно были проблемы с драйверами, документами, но эти проблемы были незначительны по сравнению с тем, о чем пойдет речь ниже.

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2003 год. RedHat принимает решение о закрытии RedHat Linux и разделении дистрибутива на две версии: Fedora, которая поддерживается сообществом, и Red Hat Enterprise Linux, который имеет закрытую платную поддержку. Казалось бы, какое дело кому до тех событий? В те далекие времена поддержка Linux сторонним программистом, у которого еще недостаточно денег на капризы сообщества Linux, еще как-то была возможна. Программист мог спокойно собрать одну RPM-ку, одну DEB-ку, один пакет для Arch Linux, один для Слакваря. И на этом его работа заканчивалась. Состав дистрибутивов был весьма однородным. Но наступил 2003 год, и в итоге те, кто разрабатывал дистрибутивы на основе Red Hat, вынуждены были с ноля создавать свою структуру. В результате чего мы имеем Alt Linux, Mageia, Rosa, Opensuse, в которых состав дистрибутива в каждом релизе - свой. В итоге нужно 4 раза непонятно для чего адаптировать свою программу под состав каждого дистрибутива. Посмотрим на ситуацию глазами программиста, который только вышел из ВУЗа и у которого в столе есть только сбережения бабушки. Станет ли он вкладываться в платформу с такими капризами, которые непонятно как монетизировать? Вряд ли... А ведь основа Windows - это стабильный Win32 API, который может использоваться для разработки различного уровня программных продуктов, как крупного ПО, вроде Microsoft Office, Adobe Photoshop, так и малого ПО, вроде казуальных игр. Но политигрища для сообщества Linux оказались важнее, чем появление для начала хотя бы малого по в Linux.

2010 год. Ситуация стала относительно выправляться за счет нигилизма по отношению к Redhat. В 2004 году появилась Ubuntu, которая ответвилась от Debian, только для того, чтобы придать плановый характер развития DEB-дистрибутивов, при том с совместимостью проблем не было. К 2010 появилась песочница для разработки Launchpad, появилось ряд серьезных программных продуктов для Linux, наконец-то появилась и поддержка соединений, отличных от динамического IP-адреса. Ситуация снова стала налаживаться. Появился вменяемый дизайн. И в тот момент снова можно было задуматься о переходе на Linux. Уже появился даже Steam в 2012. 

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В 2012 году выходит Gnome 3, который подрывает стабильность GTK. И теперь уже отделаться нигилизмом по отношению к RPM не получится, поскольку с каждой минорной версией GTK 3, ломается обратная совместимость. Подливает масла в огонь внедрение Unity по умолчанию, а также появления нескольких форков Gnome 2. В итоге под какой GTK 3 ориентировать разработку нашему стороннему программисту - непонятно. Времена, когда можно было создать одну DEB для Debian и Ubuntu закончились. А многие сторонние темы оформления вынуждены были либо примитизироваться до уровня Adwaita и Metro Windows 8, либо прекратить свое существование. Сообществу данные нубовведения преподносились как большое благо, поскольку они ведут к тому самому светлому Wayland, о котором речь пойдет ниже. В итоге к проблемам опакечивания у того самого стороннего программиста появились еще и проблемы с выбором местного аналога Visual Studio, поскольку и этот каприз сообщества как монетизировать - неясно. 

Дальше -больше.

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2014 год. В сообществе начали искать недостатки в системе инициализации, которая даже в Windows 10 (WinLogon.exe) сохранилась еще со времен Windows Vista. Продвижение Systemd преподносилось с целью интенсивного распараллеливания запуска служб в процессе загрузки системы, что позволяло существенно ускорить запуск операционной системы. Но практика оказалась такова, что при внедрении Systemd появлялись ошибки, вроде A Systemd Job Is Runnig For, которые откладывали загрузку ОС на 1,5 минуты принудительно. Вместе с этим данная система инициализации окончательно убила все надежды на то, что ядро Linux когда-то станет микроядерным или гибридным, поскольку портирование существующего ПО на другие UNIX-подобные ОС теперь стало затруднительным. А одно из преимуществ гибридного ядра является возможность внедрения слоев обратной совместимости и абстракций, которые позволили бы нашему стороннему программисту создавать программный продукт и поддерживать его продолжительный срок, а не разоряться на очередные тараканы и капризы теперь уже в ядерном и инициализационном пространстве. 

2016 год. Выходит Windows 10, в которой оказываются многие хорошие идеи линуксоидов с тех времен. Но линуксоиды вместо этого переобуваются на противоположное и говорят слово в слово то, что им говорили лет 10 назад пользователи Windows. Достаточно вспомнить пример про виртуальные рабочие столы и несколько мониторов. Лет 10 назад утверждалось, что несколько мониторов - это плохо, а виртуальный рабочий стол - прекрасная альтернтатива. Теперь утверждается, что виртуальные рабочие столы - это зло и нужно скупать несколько мониторов. То же самое можно сказать и о режиме PAE, который отличается от 64 бит с точки зрения практики только невозможностью со стороны программы потреблять более 4 ГБ RAM, что в теории должно было бы быть полезным для пользователя, поскольку с PAE он мог покупать оперативную память не для того, чтобы программа выполняющая одни и те же функции использовала ее еще больше, а для того, чтобы например, использовать несколько программ. Появляется аналог репозитория в лице магазина Windows, где по идее должно быть безопаснее, но линуксоиды решают выдумать контейнеры, которые ни что иное, как те самые ожиревшие exe-шники 2010-ых годов, в которых запихнуто все на свете зависимое ПО, и которые являлись чуть ли не главным элементом спора Windows vs Linux в те времена. А теперь в Windows есть довольно актуальный репозиторий, который позволяет экономить место на SSD, которое до сих пор довольно золотое, а в Linux с каждым годом растет не по дням, а по часам объем занимаемого места на накопителе. Достаточно сравнить объем пакета с ядром 3.х, с ядром 4.х и с ядром 5.х, и сравнить объем и состав дистрибутивов Windows 7 и Windows 10. Последняя умудряется вмещать до сих пор в DVD-диск все самое необходимое. А вот Linux уже вылез из CD-диска и стал недалеко уходить по объему инсталлятора по сравнению с Windows 10. А теперь к 2018 году, к тому самому интересному - Wayland.

2018 год. В дистрибутивах решают с помощью просовывания Wayland по умолчанию приблизить его появление. Однако при этом забывают, что нельзя просунуть то, что изначально было нежизнеспособно. Альтернативы X-серверу писали еще тогда, когда многих комментаторов на свете не было. Но все они по одной и той же причине умирали, точно также как и умрет Wayland - всем, кроме пары фанатов и холиварщиков он не нужен. Никто делом поддержать его появление не готов. Ситуация по Nvidia такова, что Wayland увидят, если вообще увидят только владельцы видеокарт MaxWell и выше, Kepler и ниже - в пролете. А зачем владельцу Maxwell переходить на Linux на сегодняшний день - тот еще вопрос. Ситуация по Intel такова, что несмотря на то, что поддержка Wayland там есть, она бесполезна. А бесполезна потому, что даже на сегодняшний день мы видим поддержку Wayland только в Mutter и Kwin, а оба оконных менеджера явно, как и Aero в Windows 7, создавались для дискретной графики. Т.е самое лучшее для владельца Intel - это вернутся на те самые допотопные иксы, и выбрать какой-нибудь Macro, Metacity, Compiz, XFWM или Openbox, нежели чем наблюдать слайд-шоу в Mutter. В итоге Wayland может быть полезен только для владельцев AMD, и то не для всех по тем же причинам, что и на Nvidia - тем, у кого современная видеокарта, нужна видеокарта для стороннего ПО, а не для Mutter, тем у кого древняя видеокарта - поддержку не завезут. Но дальше будет самое дно...

2020 год. В Linux внезапно решают отказаться от поддержки 32-битной архитектуры. Нет, первой решила прекратить поддержку 32-бит явно не корпорация Microsoft. Хотя с ее стороны такое решение было бы куда более логичным, поскольку во-первых, на 4 ГБ Windows 10 использовать уже довольно проблематично, а во-вторых предустановка Windows 10 на ПК с менее 4 ГБ ОЗУ уже невозможна по лицензионным соображениям. А вот в Linux, где вполне себе можно с комфортом использовать ОС на 2-4 GB ОЗУ с форками Gnome 2, с KDE, с Compiz, вдруг решают, что операционная система должна быть только 64-битной. И стоит напомнить, что лет 10 назад при внедрении 64-битных ОС шел разговор о том, что 64-бита не нужны и PAE-наше все. 

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Что можно сказать в целом за эти 15 лет использования Linux? Это - полный провал. Каких-то радикальных улучшений, вроде появления гибридного ядра, аналога DirectX (нет, Vulkan не в счет), аналога Net.Framework, которые сделали бы Linux конкурентоспособной альтернативой Windows -  не произошло, зато появилось столько "полезностей" что хочется умыть руки и пойти изучить возможности сторонних программ Windows, поскольку в жизни изучение возможностей того же Word  или видеоредактора окажется полезнее, чем разбор полетов в этой мусорной куче. Linux сделал все, чтобы люди, которые хотели внести вклад в IT-сообщество, не только не захотели этого делать, но и радовались мытью полов в супермаркете. Мотивация, логика, адекватность тех или иных идей - полностью в сообществе отсутствует. 

Тратить ли вам время на изучение столь интересной операционной системы, или все же предпочесть использовать, то что предустановили вам люди, которые явно вам не желали проблем - решать Вам.



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