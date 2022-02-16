Капитализация компании AMD достигла 197,75 миллиардов долларов США и впервые за более чем 50-летнюю историю превзошла капитализацию компании Intel (капитализация Intel сейчас составляет 197,24 млрд. долларов США).
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Этому способствовала недавняя покупка компанией AMD лидера в сфере разработки и производства программируемых логических интегральных схем компании Xilinx за 49 млрд. долларов США.
Следует отметить, что такая капитализация была достигнута при том, что количество сотрудников в компании AMD составляет порядка 16 тысяч человек, против 121 тысячи сотрудников у Intel.
Несомненно, подобный успех свидетельствует о большой популярности продукции AMD у пользователей.
Лично я считаю, что в дальнейшем компания AMD продолжит укреплять свои позиции и капитализация продолжит свой рост. Этому будут способствовать новые продукты компании, которые она собирается представить на рынок уже в этом году, а именно: процессоры Ryzen 7000-ой серии на базе архитектуры Zen 4 и графические процессоры Radeon 7000-ой линейки на базе архитектуры RDNA3. Я думаю, что эти продукты вернут компании AMD безоговорочное лидерство в игровом сегменте.
А что думаете Вы по поводу успехов компании AMD?