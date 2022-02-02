Буквально два месяца назад цены на топовые видеокарты от AMD находились рядом с отметкой в 200 тысяч рублей, как уже сейчас цены на них упали в полтора раза и приблизились к 130 тысячам рублей.
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В частности AMD Radeon RX 6900XT от компании XFX можно приобрести по цене от 127 тысяч рублей, а от компании PowerColor вообще от 123 тысяч рублей. Можно сказать, что цены на эти видеокарты практически достигли уровня цен, который был год назад.
Следует отметить, что текущие цены на AMD Radeon RX 6900XT примерно в два раза ниже, чем цены на видеокарты NVIDIA 3090, хотя в играх (без технологии RT) они зачастую примерно равны, а местами 6900XT очень сильно опережает 3090.
Всё дело в том, что цены на видеокарты сейчас диктует спрос со стороны добытчиков криптовалют. И продавцы учитывают в ценах срок окупаемости видеокарт, как если бы видеокарты использовались бы только для этих целей.
А что Вы думаете по поводу покупки топовой видеокарты от AMD ?