Согласно отчёту НТЦ ФГУП «ГРЧЦ» метавселенная будет оказывать влияние на физический мир и иметь реальные негативные последствия.

Российские государственные ведомства продолжают заботится о гражданах и их ментальном и физическом здоровье и благополучии.

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Буквально только несколько дней назад Министерство культуры порадовало нас новым законопроектом, согласно которому планируется бороться с эгоизмом, как уже сегодня научно-технический центр федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» опубликовал отчет "Метавселенная: возможности и риски новой реальности". Согласно отчёту, возможности метавселенной относятся ко всем областям жизни пользователей и предлагают новые варианты использования виртуальной реальности.

Освоение метапотребления осуществляется на сегодняшний день крупными модными и автомобильными брэндами. В отчёте отмечается, что в метавселенной будет развиваться рынок рекламы и метамедицины.

Также отмечается важность виртуального общения. В частности игры становятся ключевыми местами для встреч с людьми. Кроме того, в отчёте указывается, что виртуальная вселенная становится местом для самовыражения и построения сообщества.

С учётом вышеуказанного, в отчёте отмечены риски метавселенной, а именно:

Трансформация восприятия, в том числе снижение значимости норм морали и этики за счёт использования виртуального аватара.

Новые возможности для манипуляций и дезинформации, путём создания эхо-камер, в которых человек будет запираться со своими единомышленниками и провоцировать появление новых типов угроз (цифровые забастовки и политические кампании для отстаивания социальных интересов).

Кроме этого, в метавселенной существует проблема уважительного взаимодействия с интеллектуальной собственностью. В частности, это относится к пользовательскому контенту и «читам».

Также существуют вопросы определения принадлежности цифровых аватаров конкретным людям и вопросы ответственности за совершаемые в меставселенной действия.

Я думаю, что доступ к цифровой метавселенной будет в РФ в скором времени зарегулирован, и попасть туда можно будет по отдельному документу, по аналогии с Fan ID для болельщиков. Более того, я допускаю, что для пользователей РФ обяжут создать отдельную метавселенную, чтобы не провоцировать эгоизм и способствовать сохранению традиционных ценностей.

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А что вы думаете по поводу цифровой метавселенной и её необходимости для граждан РФ ?