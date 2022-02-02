Российские государственные ведомства продолжают заботится о гражданах и их ментальном и физическом здоровье и благополучии.
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Буквально только несколько дней назад Министерство культуры порадовало нас новым законопроектом, согласно которому планируется бороться с эгоизмом, как уже сегодня научно-технический центр федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» опубликовал отчет "Метавселенная: возможности и риски новой реальности". Согласно отчёту, возможности метавселенной относятся ко всем областям жизни пользователей и предлагают новые варианты использования виртуальной реальности.
Освоение метапотребления осуществляется на сегодняшний день крупными модными и автомобильными брэндами. В отчёте отмечается, что в метавселенной будет развиваться рынок рекламы и метамедицины.
Также отмечается важность виртуального общения. В частности игры становятся ключевыми местами для встреч с людьми. Кроме того, в отчёте указывается, что виртуальная вселенная становится местом для самовыражения и построения сообщества.
С учётом вышеуказанного, в отчёте отмечены риски метавселенной, а именно:
Трансформация восприятия, в том числе снижение значимости норм морали и этики за счёт использования виртуального аватара.
Новые возможности для манипуляций и дезинформации, путём создания эхо-камер, в которых человек будет запираться со своими единомышленниками и провоцировать появление новых типов угроз (цифровые забастовки и политические кампании для отстаивания социальных интересов).
Кроме этого, в метавселенной существует проблема уважительного взаимодействия с интеллектуальной собственностью. В частности, это относится к пользовательскому контенту и «читам».
Также существуют вопросы определения принадлежности цифровых аватаров конкретным людям и вопросы ответственности за совершаемые в меставселенной действия.
Я думаю, что доступ к цифровой метавселенной будет в РФ в скором времени зарегулирован, и попасть туда можно будет по отдельному документу, по аналогии с Fan ID для болельщиков. Более того, я допускаю, что для пользователей РФ обяжут создать отдельную метавселенную, чтобы не провоцировать эгоизм и способствовать сохранению традиционных ценностей.
А что вы думаете по поводу цифровой метавселенной и её необходимости для граждан РФ ?