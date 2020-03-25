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В феврале ресурс 9to5Mac сообщил, что Apple разрабатывает новую функцию «CarKey», которая позволит водителям заменять физические брелоки от автомобиля своим iPhone. Новая технология виртуальных ключей была изначально обнаружена в коде беты iOS 13.4.

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Новое упоминание о данной технологии в коде iOS версии 14, обнаруженное ресурсом 9to5Mac, показывает совместную работу BMW и Apple в этом направлении. Возможно BMW хочет стать первым автопроизводителем, который поддержит футуристическую функцию iPhone.

Компания BMW взяла на себя ведущую роль в постепенной интеграции интеллектуальных устройств и цифровой экосистемы для клиентов на ранних этапах разработки. Предоставление клиентам простого «бесключевого» доступа к своим транспортным средствам стало важным направлением инноваций. Сегодня возможно уже заблокировать и разблокировать автомобиль, завести двигатель и передать ключ другому человеку от авто, воспользовавшись технологией BMW Connected и своим смартфоном. Это лишь только первые шаги в масштабном техническом преобразовании, возглавляемом BMW.

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Немецкий автопроизводитель BMW является членом объединения Car Connectivity Consortium (CCC), которое отвечает за стандартизацию новой функции цифрового ключа между автомобилями и подключенными устройствами. Примечательно, что еще в 2018 году об участии Apple в Car Connectivity Consortium было объявлено публично

На текущий момент членами ССС являются следующие компании: Apple Inc., Audi AG, BMW Group, General Motors, Hyundai, LG Electronics Inc, Panasonic Corporation, Samsung и другие крупные технологические компании. С полным списком участников данного объединения можно ознакомиться на официальном сайте CCC.