Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В то время как мы ожидаем больше новостей об 7-нм архитектуре NVIDIA, компания все еще планирует графические карты на основе Pascal.

Напомню, что NVIDIA Turing основана на 12-нм архитектуре TSMC FinFET, а Pascal использует 14-нм Samsung FF для бюджетных деталей.

реклама

Последние два поколения серии MX были представлены сериями Pascal (MX2xx) и Maxwell (MX1xx). Между тем, последняя информация в драйверах указывает на то, что серия MX3xx будет основана на архитектуре Pascal, но это не будет простым ребрендом серии MX2xx.

Новая мобильная видеокарта GeForce MX350, скорее всего, будет оснащена GP107 GPU. Идентификатор, который был замечен в драйверах, появляется сразу после GTX 1050 Mobile. Данные записи дают основание предполагать аналогичные спецификации, что означает 640 ядер CUDA для GeForce MX350.

реклама

С другой стороны, GeForce MX330 должен по-прежнему иметь графический процессор GP108 с 384 ядрами, так же, как и MX250. Тем не менее, MX350 может заменить GTX 1050M в текущей линейке, в то время как MX330 будет обновлением MX250.





реклама

NVIDIA_DEV.1C94 = «NVIDIA GeForce MX350»

NVIDIA_DEV.1D16 = «NVIDIA GeForce MX330»

реклама

Согласно предварительным данным, «новая» серия MX3xx Pascal ожидается в конце февраля.