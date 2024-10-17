Хирург и директор Центра будущей хирургии в Калифорнийском университете в Сан-Диего Сантьяго Хорган недавно дал интервью журналу Time, чтобы прокомментировать работу Vision Pro.

По мнению Сантьяго Хоргана, хирурга и директора Центра будущей хирургии Калифорнийского университета в Сан-Диего, Apple Vision Pro может быть более революционным, чем роботизированные системы, применяемые в медицине. Одно из главных преимуществ этой гарнитуры — её доступность. Несмотря на высокую стоимость для частных пользователей, для больниц это устройство оказывается более выгодным решением по сравнению с традиционным медицинским оборудованием.

Одной из ключевых сфер применения Apple Vision Pro стала лапароскопическая хирургия. В традиционных операциях врачи используют камеры, которые вводятся через небольшой разрез в теле пациента. Изображение с камеры выводится на монитор, и хирург должен одновременно смотреть на экран и оперировать. С использованием Vision Pro этот процесс становится гораздо проще. Вся информация, включая КТ-сканы и жизненные показатели пациента, может быть выведена прямо в поле зрения хирурга, что исключает необходимость отвлекаться на экран. Это не только ускоряет процесс, но и снижает физическую нагрузку на врачей, избавляя их от необходимости принимать неудобные позы.

В отличие от ранее применявшихся гарнитур, таких как Google Glass или HoloLens от Microsoft, Apple Vision Pro оборудован OLED-дисплеями высокого разрешения. Именно это, по мнению Хоргана, делает Vision Pro столь эффективным инструментом для врачей. Качество изображения превзошло все ожидания, что подтверждают хирурги Калифорнийского университета в Сан-Диего. Возможность видеть мельчайшие детали без искажений становится решающим фактором для успешного проведения операций.

Использование гарнитуры во время операций изменило не только работу хирургов, но и ассистентов и медсестер. Теперь вся команда может носить Vision Pro и работать синхронно, не глядя на мониторы, а концентрируясь непосредственно на операции. Важно отметить, что ни один пациент не отказался от процедуры с применением Vision Pro, что подчеркивает доверие к технологии и её безопасность.