Сообщается, что предложение Международной академии связи (МАС) уже поддержали в Государственной Думе и ФСБ. Причина, как сообщает президент МАС Анастасия Оситис, заключается в том, что американская компания Ookla, которой принадлежит сервис, делится информацией с иностранными спецслужбами.

В последние месяцы все больше обсуждается возможность блокировки сервиса SpeedTest на территории России. Эти предложения поддержаны Государственной Думой и Федеральной службой безопасности (ФСБ). По словам президента Международной академии связи (МАС) Анастасии Оситис, основная причина заключается в том, что сервис, принадлежащий американской компании Ookla, якобы передает данные иностранных спецслужбам. Рассмотрим детально, в чем обвиняют SpeedTest и какие российские альтернативы могут его заменить.

Сервис SpeedTest уже давно используется операторами связи и частными пользователями для проверки скорости интернет-соединения. Однако, как утверждают в МАС, этот инструмент собирает данные о сетевой инфраструктуре и передает их за рубеж. Эти данные могут быть использованы для кибератак на информационные системы в различных странах, в том числе и на Россию.

В документе, представленном МАС, отмечается, что SpeedTest может стать частью механизма колониальной зависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), аналогично тому, как SWIFT контролирует международные финансовые транзакции. По мнению экспертов, использование иностранных сервисов, таких как SpeedTest, ставит под угрозу информационную безопасность государства.

Помимо SpeedTest, в документе указывается, что и другие зарубежные сервисы для измерения скорости интернета также могут представлять опасность. Таким образом, решение использовать российские разработки в данной сфере видится наиболее логичным шагом. Однако блокировка таких сервисов на практике может стать непростой задачей. Технически сложно ограничить доступ к SpeedTest и подобным ресурсам, поскольку они интегрированы в множество систем операторов связи.

Согласно рекомендациям МАС, операторам связи следует удалить программное обеспечение Ookla из своих систем. Это позволит значительно снизить риски утечки данных через сервис SpeedTest. Кроме того, пользователи перестанут обращаться к этому сервису для измерения скорости интернета, что сделает его использование нецелесообразным.

Эксперты предлагают обратить внимание на отечественные аналоги SpeedTest. В качестве примера приводится система «Линкметр», которая способна выполнять аналогичные функции по проверке скорости соединения. «Линкметр» разработан с учетом требований информационной безопасности России и полностью отвечает стандартам качества.

Блокировка SpeedTest, как и многих других международных интернет-сервисов, требует серьезной технической подготовки. Сервисы вроде SpeedTest широко интегрированы в сети операторов, и удаление этого ПО из систем может потребовать времени и ресурсов. Однако в долгосрочной перспективе это видится необходимым шагом для обеспечения цифрового суверенитета России.



