Линь Цзиньвэнь, вице-президент Zeekr Intelligent Technology объявил, что модель построена на архитектуре SEA Haohan-M и использует высоковольтную платформу 800 В с максимальным запасом хода 712 км. Она имеет конструкцию без средней стойки. Передняя и задняя двери справа являются сдвижными. Габариты составляют 4688 х 1995 х 1755 мм, а колесная база – 3008 мм.

23 октября компания Zeekr представит новейший электромобиль Zeekr MIX. В этот же день начнутся как продажи, так и поставки автомобиля, а уже 18 октября первые выставочные модели появятся в автосалонах.

Zeekr MIX построен на новейшей архитектуре SEA Haohan-M, которая обеспечивает максимальную эффективность использования пространства внутри автомобиля. Вице-президент компании Zeekr Intelligent Technology, Линь Цзиньвэнь, заявил, что эта модель оснащена высоковольтной платформой 800 В, что позволяет достичь выдающихся показателей запаса хода — до 712 км.

Особенностью дизайна является отсутствие средней стойки, что создает уникальный и современный облик автомобиля. Передние и задние двери с правой стороны выполнены в виде сдвижных, что облегчает доступ к салону. Размеры автомобиля составляют 4688 мм в длину, 1995 мм в ширину и 1755 мм в высоту, а колесная база достигает 3008 мм, что делает Zeekr MIX весьма просторным.

Zeekr MIX — это первая модель компании, которая использует архитектуру Haohan-M. Основное преимущество данной архитектуры заключается в эффективном использовании пространства кабины. Например, передние сиденья могут поворачиваться назад, что открывает новые возможности для пассажиров. Центральный подлокотник легко перемещается вперед и назад, а на нем установлен складной стол, что добавляет удобства при длительных поездках.

Автомобиль также заявлен с небольшим радиусом поворота, что делает его маневренным даже в условиях тесных городских улиц.

Zeekr MIX оснащен задним электродвигателем мощностью 422 лошадиные силы, что позволяет автомобилю уверенно справляться с любыми дорожными условиями. В зависимости от конфигурации, запас хода автомобиля колеблется от 556 до 712 километров, что является одним из лучших показателей в классе электромобилей.

Одной из ключевых особенностей Zeekr MIX является его дизайн, который подчеркивает как эстетику, так и функциональность. Отсутствие средней стойки придает автомобилю футуристичный вид и улучшает аэродинамические свойства. Сдвижные двери облегчают посадку и высадку пассажиров, особенно в узких пространствах.

Внутреннее пространство автомобиля продумано до мелочей, чтобы обеспечить комфорт и удобство как для водителя, так и для пассажиров. Складной стол и возможность изменения положения сидений делают салон идеальным для семейных поездок или деловых встреч на ходу.