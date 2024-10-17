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Разгончик PC
"АвтоВАЗ" объявил о запуске пяти сезонных специальных предложений
АвтоВАЗ предлагает подарки и скидки до 20%

Одним из самых привлекательных предложений является акция «Мелочей не бывает», в рамках которой владельцам автомобилей Lada предоставляется возможность пройти профессиональную диагностику по 30 ключевым пунктам. Услуга становится бесплатной при условии последующей замены запчастей на оригинальные детали. Если же владелец решит отказаться от замены, диагностика будет стоить всего 600 рублей.

Программа «Текущая выгода» предлагает дополнительный бонус для владельцев автомобилей Lada Granta и Niva. При прохождении регламентного технического обслуживания (ТО) они получают в подарок два литра моторного масла Lada.

Еще одно сезонное предложение, которое не оставит равнодушными владельцев автомобилей Lada — это акция «Выходим в свет». В рамках этой программы предоставляется скидка в размере 20% на покупку основных кузовных запчастей, таких как капоты, бамперы, крылья, двери и крышки багажника. Кроме того, АвтоВАЗ предлагает 5% скидку на кузовные работы, что позволит значительно сократить расходы на ремонт автомобиля после дорожных происшествий или других повреждений.

В рамках сезонных предложений также предоставляется скидка в размере 20% на широкий ассортимент аксессуаров для автомобилей Lada. Кроме того, владельцы могут воспользоваться скидкой на приобретение нового аккумулятора.

Одной из самых приятных акций является предложение бесплатного шиномонтажа и балансировки колес для всех, кто покупает у официальных дилеров АвтоВАЗ комплект новых шин и дисков.

#lada #аксессуары #скидка #диагностика #акция #техобслуживание #кузовные запчасти #моторное масло #оригинальные запчасти #шиномонтаж
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